Помогите! Напишите, пожалуйста, 30 разговорных слов и 10 просторечных, которые можно было бы использовать в сочинении.
Русский язык
Помогите! Напишите, пожалуйста, 30 разговорных слов и 10 просторечных, которые можно было бы использовать в сочинении.
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