Помогите! Напишите, пожалуйста, 30 разговорных слов и 10 просторечных, которые можно было бы использовать в сочинении.

Русский язык

Помогите! Напишите, пожалуйста, 30 разговорных слов и 10 просторечных, которые можно было бы использовать в сочинении.

Автор: Гость