Помогите пожалуйста написать небольшой доклад на тему"землетрясения"

Гость: Гость:

Землетрясения - это колебания поверхности. Они происходят из-за смещения литосферных плит. Землетрясения могут быть вызваны так же обвалами и оползнями. Существуют еще вулканические землетрясения. Они происходят из-за высокого напряжения в недрах вулкана при извержении. Землетрясения классифицируются по 12-ти бальной шкале интенсивности. Районы, где происходят землетрясения называют сейсмически активными.