В коробочке 3 гнезда, в каждом по 6 семян. Сколько семян получают из одной коробочке? из пяти коробочек? из семи коробочек?

Математика

В коробочке 3 гнезда, в каждом по 6 семян. Сколько семян получают из одной коробочке? из пяти коробочек? из семи коробочек?

Автор: Гость