В коробочке 3 гнезда, в каждом по 6 семян. Сколько семян получают из одной коробочке? из пяти коробочек? из семи коробочек?
Математика
В коробочке 3 гнезда, в каждом по 6 семян. Сколько семян получают из одной коробочке? из пяти коробочек? из семи коробочек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*6=18. из 1 2)(3*6)*5=90. из 5 3)(3*6)*7=126. из 7
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