Одна из сторон треугольника равна 14,4что на 3,8меньшеивторой стороны и на 2,6больше 3??ычислите периметр

Математика

Одна из сторон треугольника равна 14,4что на 3,8меньшеивторой стороны и на 2,6больше 3??ычислите периметр

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