Одна из сторон треугольника равна 14,4что на 3,8меньшеивторой стороны и на 2,6больше 3??ычислите периметр
Математика
Одна из сторон треугольника равна 14,4что на 3,8меньшеивторой стороны и на 2,6больше 3??ычислите периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14,4 + 3,8 = 18,2 - вторая сторона14,4 - 2,6 = 11,8 - третья сторона14,4 + 18,2 + 11,8 = 44,4 - периметр
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