2. Увеличь величины в 8 раз и запиши результат: 6 см; 9 кг. 3 . Построй прямоугольник, у которого длина одной стороны равна 4 см, а периметр равен 18см. 4. Р еши задачу. Вычисли и запиши ответ. В прошлом году с грядки собра...
Математика
2. Увеличь величины в 8 раз и запиши результат: 6 см; 9 кг. 3 . Построй прямоугольник, у которого длина одной стороны равна 4 см, а периметр равен 18см. 4. Р еши задачу. Вычисли и запиши ответ. В прошлом году с грядки собрали 7 кг клубники. В этом году с это й же грядки собрали клубники в 4 раза больше. Сколько килогра ммов клубники собрали в этом году? 5. Построй многоугольник, у которого в два раза больше углов, чем у прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.6*8=48 9*8=72 3.P=2a+2b, если 4+4=8 из 18-8=10:2=5 4.4*7=28
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