2. Увеличь величины в 8 раз и запиши результат: 6 см; 9 кг. 3 . Построй прямоугольник, у которого длина одной стороны равна 4 см, а периметр равен 18см. 4. Р еши задачу. Вычисли и запиши ответ. В прошлом году с грядки собра...

Математика

2. Увеличь величины в 8 раз и запиши результат: 6 см; 9 кг. 3 . Построй прямоугольник, у которого длина одной стороны равна 4 см, а периметр равен 18см. 4. Р еши задачу. Вычисли и запиши ответ. В прошлом году с грядки собрали 7 кг клубники. В этом году с это й же грядки собрали клубники в 4 раза больше. Сколько килогра ммов клубники собрали в этом году? 5. Построй многоугольник, у которого в два раза больше углов, чем у прямоугольника.

Автор: Гость