Как это сделать? Помогите,пожалуйста
Алгебра
Как это сделать? Помогите,пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√6 : √294 =√(6/294) =√(1/49) =1/7
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