Как цапля использует в процессе питания свой клюв и ноги?

Гость: Гость:

Длинные ноги у цапли для того, чтобы можно было зайти на достаточную глубину и выжидать добычу. Клюв у цапли длинный-охотится в воде, ну, в основной мере. так вот, он нужен, чтобы как можно глубже засунуть его в воду и поймать лягушку\рыбку