Как цапля использует в процессе питания свой клюв и ноги?

Окружающий мир
Как цапля использует в процессе питания свой клюв и ноги?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длинные ноги у цапли для того, чтобы  можно было зайти на достаточную глубину и выжидать добычу. Клюв у цапли длинный-охотится в воде, ну, в основной мере. так вот, он нужен, чтобы как можно глубже засунуть его в воду и поймать лягушку\рыбку
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