Как цапля использует в процессе питания свой клюв и ноги?
Окружающий мир
Как цапля использует в процессе питания свой клюв и ноги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длинные ноги у цапли для того, чтобы можно было зайти на достаточную глубину и выжидать добычу. Клюв у цапли длинный-охотится в воде, ну, в основной мере. так вот, он нужен, чтобы как можно глубже засунуть его в воду и поймать лягушку\рыбку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Аня, Вера, Оля и Таня ели десерты. Каждая выбрал свой любимый – безе, «Картошка», чизкейк и эклер. Аня не ела безе и эклер. Вера не ела «Картошку» ...
Русский язык
Помогите К данному глаголу выбери имя существительное так, чтобы глагол был употреблен в переносном значении. 1)(Костры,щёки) горят.2)(ребёнок,...
Русский язык