Измените по падежам числительные: трое,две третьих,девяносто третий

Русский язык
Измените по падежам числительные: трое,две третьих,девяносто третий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п.     Р.п       Д.п       В.п       Т.п        П.п трое, троих. троим. троих. троими. о троих две третьих. двух третьих. двум третьим. две третьих. двумя третьих. о двух третьих девяносто третий, девяноста третьих, девяноста третьим, девяносто третьего, девяноста третьим, о девяноста третьим
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как это сделать ? помогите пожалуйста!
Ответить
Математика
Многоугольник,угол, круг, ломаная линия ,длина ломаной линии периметр многоугольника
Ответить
Окружающий мир
Как цапля использует в процессе питания свой клюв и ноги?
Ответить
Математика
Найдите корень уравнения:<br /><br /> (11х + 14) - (5х - 8) = 25
Ответить
Русский язык
Помогите просклонять число 1552347.
Ответить