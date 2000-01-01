Расскажите об уникальных растениях Северной Америки : секвойе и остистой сосне

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СЕКВОЙЯ (Sequoia) – род вечнозеленых хвойных деревьев семейства Таксодиевых (Taxodiaceae). По одной из классификационных систем семейство Таксодиевые принадлежит к подклассу Хвойных (Pinidae или Coniferae), который, в свою очередь, входит в класс Хвойные или Пинопсиды (Pinopsida), принадлежащий отделу Голосеменных растений (Gymnospermae).Единственный вид рода – секвойя вечнозеленая, или красная (S. sempervirens) – считается символом штата США Калифорнии, это одно из самых высоких и долгоживущих деревьев на Земле, славящееся также красивой, прямослойной и стойкой к гниению древесиной.Высота секвойи вечнозеленой – порядка 90 м, а рекордная – 113 м. Она отмечена в национальном парке Редвуд в Калифорнии. Диаметр ствола достигает 6–11 м и может увеличиваться за год на 2,5 см. Секвойя обладает самой ценной среди таксодиевых древесиной с красной сердцевиной и бледно-желтой или белой заболонью (заболонь – слои древесины, находящиеся между сердцевиной и камбием). Кора дерева толстая, красноватая, глубокобороздчатая. Качество древесины меняется не только в зависимости от места произрастания, но также в пределах одного ствола. Крона узкая, начинается выше нижней трети ствола. Овальные шишки и короткие побеги с плоскими голубовато-серыми хвоинками придают секвойе красоту и пышность. Корневая система образована боковыми корнями, неглубоко уходящими в почву.Секвойя вечнозеленая является одним из самых долгоживущих растений на Земле: возраст ее жизни более 2000 лет (самому старому среди известных деревьев около 2200 лет). Зрелость наступает в 400–500 лет.