Перепишите, вставляя вспомогательный глаголы в нужной форме. 1. Моя мама.... работать в сельской больнице. 2. Рабочие уже .... строить главный корпус. 3. Лида не ... прийти вовремя и опоздала на урок. 4. Мой брат сначала.... ст...
Русский язык
Перепишите, вставляя вспомогательный глаголы в нужной форме. 1. Моя мама.... работать в сельской больнице. 2. Рабочие уже .... строить главный корпус. 3. Лида не ... прийти вовремя и опоздала на урок. 4. Мой брат сначала.... стать спортсменом, потом он ....стать врачом, потом .... стать бизнесменом. 5. Я не знаю пока, кем .... стать после школы. 6. Ты .... помочь мне? 7. Мой дедушка занимался и ....заниматься спортом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Моя мама любила работать в сельской больнице. 2. Рабочие уже начали строить главный корпус. 3. Лида не смогла прийти вовремя и опоздала на урок. 4. Мой брат сначала хотел стать спортсменом, потом он решил стать врачом, потом надумал стать бизнесменом. 5. Я не знаю пока, кем хочу стать после школы. 6. Ты можешь помочь мне? 7. Мой дедушка занимался и продолжает заниматься спортом.
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