Перепишите, вставляя вспомогательный глаголы в нужной форме. 1. Моя мама.... работать в сельской больнице. 2. Рабочие уже .... строить главный корпус. 3. Лида не ... прийти вовремя и опоздала на урок. 4. Мой брат сначала.... ст...

Русский язык

Перепишите, вставляя вспомогательный глаголы в нужной форме. 1. Моя мама.... работать в сельской больнице. 2. Рабочие уже .... строить главный корпус. 3. Лида не ... прийти вовремя и опоздала на урок. 4. Мой брат сначала.... стать спортсменом, потом он ....стать врачом, потом .... стать бизнесменом. 5. Я не знаю пока, кем .... стать после школы. 6. Ты .... помочь мне? 7. Мой дедушка занимался и ....заниматься спортом.

Автор: Гость