Подскажите, как будет ТЕННИС в одушевлённом? Не могу до годатся, вот суффиксы кото??ые можно использовать - -ёр(ер) -ач -ист

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Подскажите, как будет ТЕННИС в одушевлённом? Не могу до годатся, вот суффиксы кото??ые можно использовать - -ёр(ер) -ач -ист

Автор: Гость