Подскажите, как будет ТЕННИС в одушевлённом? Не могу до годатся, вот суффиксы кото??ые можно использовать - -ёр(ер) -ач -ист
Русский язык
Подскажите, как будет ТЕННИС в одушевлённом? Не могу до годатся, вот суффиксы кото??ые можно использовать - -ёр(ер) -ач -ист
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спортсмен, который играет в теннис это ТЕННИСИСТ
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