Какие неметаллы проводят электричество и где их найти?
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Какие неметаллы проводят электричество и где их найти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Керамика,графит,алмаз,сера,кальций
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