1)Определите вид треугольника , если два его угла равны 55 градусов и 36 градусов 2)Оп??еделите вид треугольника зная два его угла: а) 39 градусов и 58 градусов б)55 градусов и 35 градусов в) 32 градуса и 56 градусов РЕШИТЕ ПОЖ...
Математика
1)Определите вид треугольника , если два его угла равны 55 градусов и 36 градусов 2)Оп??еделите вид треугольника зная два его угла: а) 39 градусов и 58 градусов б)55 градусов и 35 градусов в) 32 градуса и 56 градусов РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ДО ЗАВТРА УМОЛЯЮ Решите полностью решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) углы равны 55 градусов и 36 градусов и 180-55-36=91° -тупоугольный треугольник 2) вид треугольника углы а) 39 градусов и 58° 180-39-58=83° -остроугольный треуголник б)55 градусов и 35 градусов 180-55-35=90° прямоугольный треугольник в) 32 градуса и 56 градусов 180-56-32=92° тупоугольный треугольник
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