1)Определите вид треугольника , если два его угла равны 55 градусов и 36 градусов 2)Оп??еделите вид треугольника зная два его угла: а) 39 градусов и 58 градусов б)55 градусов и 35 градусов в) 32 градуса и 56 градусов РЕШИТЕ ПОЖ...

Математика

1)Определите вид треугольника , если два его угла равны 55 градусов и 36 градусов 2)Оп??еделите вид треугольника зная два его угла: а) 39 градусов и 58 градусов б)55 градусов и 35 градусов в) 32 градуса и 56 градусов РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ДО ЗАВТРА УМОЛЯЮ Решите полностью решением

Автор: Гость