6 слов на английском про школу
Английский язык
6 слов на английском про школу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа-school книга-book стул-chair учительница-teacher классная комната -classroom одноклассник -classmate
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