В треугольнике АВС угол С = 90°, угол А равен 45°, АВ = 16 см, АС = ВС. Найти: 1) СD (высота, п??оведённая из прямого угла, к стороне АВ); 2) ХУ; 3) АС, ВС; 4) площадь треугольника АВС; 5) sin, cos, tg угла А.
Геометрия
В треугольнике АВС угол С = 90°, угол А равен 45°, АВ = 16 см, АС = ВС. Найти: 1) СD (высота, п??оведённая из прямого угла, к стороне АВ); 2) ХУ; 3) АС, ВС; 4) площадь треугольника АВС; 5) sin, cos, tg угла А.
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