Помогите пожалуйста! Надо 10 интересных фактов о Великой Отечественной Войне ( 1941 - 1945г. )

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1Не все знают о том, что после войны в Советском Союзе не отмечали праздник День Победы семнадцать лет. С сорок восьмого года праздник День Победы считался самым главным праздником, но его никто никогда не отмечал, и считали обыкновенным днем.Первый раз День Победы праздновали обширно только после два десятилетия в 1965 году. Но после этого День Победы опять стал нерабочим днем. После войны осталось только семь миллионов жителей. На сегодняшний день Россия насчитывает сорок три миллиона советских граждан убитых во время Великой Отечественной войны. Сейчас отмену праздника День Победы некоторые источники скрывают, потому что боятся, что советская власть боится активных и независимых ветеранов. По официальным данным было приказано: о Великой Отечественной войне забыть и приложить все усилия на то чтобы восстановить разрушенные здания человеческим трудом. На протяжении десятилетия после Победы СССР формально находился еще в состоянии войны с Германией. После принятия капитуляции немцами СССР решил не принимать и не подписывать мир с врагом и получается, что остался с Германией в состоянии войны. Не все знают о том, что только двадцать пятого января пятьдесят пятого года властями СССР издан указ об официальном прекращении войны, которая была с Германией и Советским Союзом. Пятьдесят пятого года подписан юридически указ об окончании боевых действий.