Разбор слова (от) охоты и дорога Зариние спасобо!

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Разбор слова (от) охоты и дорога Зариние спасобо!
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Гость:
Охот-корень, ы-окончание дорог-корень, а-окончание
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