Разбор слова (от) охоты и дорога Зариние спасобо!
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Разбор слова (от) охоты и дорога Зариние спасобо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охот-корень, ы-окончание дорог-корень, а-окончание
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