Подчеркнуть безударные гласные в предложении. Под Новый год они украсили ёлку ягодами.
Русский язык
Подчеркнуть безударные гласные в предложении. Под Новый год они украсили ёлку ягодами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ягодами -безударная гласная -о-.Это непроверяемая безударная гласная в корне слова,её нельзя проверить .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите, умоляю! Упростить: а) х+1/ х ^-1+1 б) х^2-х+1/ х^-2-х^-1+1 под а) должно получиться х, ?? под б) х^2
Русский язык
Русский язык
Падежи слов ранней весной, берёзовой, первых, весених, голубые, синие, свежие, чист??е, темнее, плотнее, прошлогодние.пожалусто
Русский язык