Запишите уравнения как пишутся 1)x+37=40 x=3 2)24*у=48 у=2 3)m-19=18 m=37 4)500:n=25 n=20

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Запишите уравнения как пишутся 1)x+37=40 x=3 2)24*у=48 у=2 3)m-19=18 m=37 4)500:n=25 n=20
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