Описание бунта крестьян из произведения Дубровский

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Втор ставит в центр внимания романтическую фигуру “благородного разбойника” Владимира Дубровского, о нём основное повествование. Остальные образы — крепостные крестьяне, помещики-крепостники, продажные чиновник — даны автором убедительно и реалистично. Особенно ярок образ дикого и неистового крепостника-самодура Троекурова. “Старинный быт русского дворянства в лице Троекурова изображен с ужасающей верностью”, — отмечал В. Г. Белинский. Богатый и властный помещик-крепостник Троекуров с презрением относится к окружающим его мелкопоместным дворянам. Своеволие и жестокость этого помещика не знают предела. Крестьяне, заметив это, говорят, что собакам Троекурова живется лучше, чем крепостным. Самодурство Троекурова известно далеко за пределами его владений. Не случайно поэтому крестьяне гордого старика Дубровского, узнав, что Кистеневка переходит во владение Троекурова, не соглашаются попасть под его власть и готовы бунтовать, если Дубровский-сын будет ими руководить. Среди бунтарски настроенных крестьян необходимо выделить образ кузнеца Архипа. Он расправляется с судом, прибывшим в Кистеневку для оформления власти Троекурова над имением Дубровского, по собственной воле и против желания Владимира Дубровского. На просьбу разжалобившейся Егоровны пожалеть погибающих в огне приказных он твердо отвечает: “Как не так”. Несмотря на решительность своих поступков по своей натуре Архип не так уж жесток. Напротив, он испытывает жалость и сочувствие к каждому невинно страдающему существу. С тонкой художественностью Пушкин показал эту черту в эпизоде с кошкой: сразу же после расправы с приказными, Архип с опасностью для жизни выносит из огня беспомощную кошку. Образом кузнеца Архипа Пушкин утверждает мысль о том, что терпение у народа не безгранично, в любую минуту может вспыхнуть бунт, и тогда уже никакие силы не остановят крестьянство в борьбе против своих угнетателей. Помещичий гнёт поднимает в душах народа волну протеста и вынуждает бунтовать — таков идейный смысл образов крестьян. Крестьянский мятеж возглавляет Дубровский-младший, своего рода отщепенец в помещичьей среде. Он воплощает образ бунтаря-дворянина, который непосредственно не связан с бунтарским настроением крепостных крестьян. Дубровский вряд ли может быть настоящим вождем крестьян как их единомышленник. Им руководят личные мотивы — отомстить Троекурову за обиду своего отца. Борьба с Троекуровым закончилась не в пользу Дубровского, Маша оказалась замужем за Верейским, и наш герой покидает своих “соучастников в разбое и грабеже”, заявляя им: “Вы все мошенники”. Крестьянству он так и остается чужим. Проблема крестьянского бунта освещена в творчестве Пушкина не только в повести “Дубровский”, эта тема получает продолжение в последнем большом прозаическом произведении писателя — исторической повести “Капитанская дочка”. Здесь автор изобразил яркую картину стихийного восстания крестьян. В повести с особой силой проявилось стремление Пушкина быть верным “истине исторической”. Писатель-поэт демонстрирует детальное знание истории, пошагово, почти осязаемо и живо раскрывает ход народного движения на протяжении нескольких десятилетий. Фабула повести погружает нас в атмосферу пугачевского восстания 1774—1775 годов. Посредством образов белогорских казаков, изувеченного башкирца, татарина, чуваша, крестьянина с уральских заводов, поволжских крестьян Пушкин создает ощущение широкого размаха крестьянского движения, его народного характера. Народ, изображенный в “Капитанской дочке”, не выглядит безликой массой. Крестьяне хорошо понимают антикрепостническую и антипомещичью направленность мятежа, именно поэтому к Пугачеву шли обиженные и обездоленные со всех концов России. В результате мы видим на страницах повести не маленький отряд “разбойников” (как в “Дубровском”), а целую армию, в какой-то мере организованную, во главе со штабом и вооруженную даже пушками. Немудрено, что руководит такой армией талантливый, смелый человек, которому хорошо понятны страдания и надежды народные. Пушкин подчеркивает ум, сметливость, храбрость и неординарность натуры Пугачева, благодаря которым он увлекает за собой такую массу протестующих и длительное время добивается успехов в военных действиях против регулярной армии. Однако силы этой противоречивой фигуры нашей истории оказалось недостаточной для достижения намеченной цели, огромное войско под предводительством Пугачева так же, как и многие другие вспышки крестьянских волнений, обречено. Причина тому — слабость, стихийность движения, политическая незрелость руководителей и, наконец, вера в доброго и отзывчивого царя. Восставшие и самого Пугачева называли царем-батюшкой, который соответствовал их представлениям о народном царе.