Описание Дубровского для 7 класса)

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Описание Дубровского для 7 класса)
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Дубровский Владимир Алексеевич Родился 1 мая 1947 года. В 1969 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (курс В. И. Цыганкова, педагог Л. А. Волков) . С 1969 года и по сей день - в труппе Государственного академического Малого театра. Один из ведущих артистов театра. Всю жизнь отдавая предпочтение театру, Владимир Алексеевич Дубровский, тем не менее, известен и как киноактёр. Зрители помнят его персонажа из комедии "Нервы-нервы", роли в фильмах "День и вся жизнь", "Ты иногда вспоминай", "Самый сильный" и др. Голосом Дубровского говорят герои диснеевских мультфильмов, а также многочисленные персонажи отечественных анимационных и кукольных фильмов. Владимир Алексеевич много работает на радио, где исполняет произведения русской и зарубежной классики.
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