Допоможіть складіть речення про БЕРІЗКУ з підметом і присудком
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Допоможіть складіть речення про БЕРІЗКУ з підметом і присудком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осінній вітерець злегка погойдує берізку.
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