Петро словил11карасей а линив на 5 меньше сколько всего рыбы споймал петро?
Математика
Петро словил11карасей а линив на 5 меньше сколько всего рыбы споймал петро?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)11-5=6 поймал карасей 2)11+6=17 - поймал всего Ответ: 17 рыб
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