Хотя я написал для себя роль, в последний момент решил не сниматься. чтобы не бегать между двумя стульями. исправить ошибки
Русский язык
Хотя я написал для себя роль, в последний момент решил не сниматься. чтобы не бегать между двумя стульями. исправить ошибки
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Гость:
Нууу. Здесь нет ошибок) если же есть,то я ошиблась,да не быть мне отличницей
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