Помогите пожалуйста составить 6 предложений с обособленными определениями котор??е выражены причастным оборотом.

Русский язык
Помогите пожалуйста составить 6 предложений с обособленными определениями котор??е выражены причастным оборотом.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жёлтые листья, подгоняемые ветром, кружатся в воздухе и ковром ложатся под ноги. Перелётные птицы, собравшиеся в стаи ,готовятся к отлёту. Лес , сбросивший листву ,молча ожидает прихода зимы. Клюква, созревшая на болоте, радует изобилием. Рябины , приготовившие вкусное угощение, манят к себе стайки птиц. Солнце , спрятавшееся в тучах, всё реже освещает землю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В каком отделе головного мозга формируется речь? А) Среднем мозг Б) Мозжечок В) Большие полушария
Ответить
Українська мова
Скласти словосполучееня зі словом проте і про те; зате і за те
Ответить
Обществознание
Срочно!!! 2.3 и 2.4 пожалуйста !!
Ответить
Химия
Почему при взаимодействии с йодом картофель окрашивается в синий?
Ответить
История
Кто напал на Россию в 1812 г.? А)Гитлер Б)Наполеон В) бомж под твоим окном Г) какая-тохрень
Ответить