Помогите пожалуйста составить 6 предложений с обособленными определениями котор??е выражены причастным оборотом.
Русский язык
Помогите пожалуйста составить 6 предложений с обособленными определениями котор??е выражены причастным оборотом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жёлтые листья, подгоняемые ветром, кружатся в воздухе и ковром ложатся под ноги. Перелётные птицы, собравшиеся в стаи ,готовятся к отлёту. Лес , сбросивший листву ,молча ожидает прихода зимы. Клюква, созревшая на болоте, радует изобилием. Рябины , приготовившие вкусное угощение, манят к себе стайки птиц. Солнце , спрятавшееся в тучах, всё реже освещает землю.
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