Кто напал на Россию в 1812 г.? А)Гитлер Б)Наполеон В) бомж под твоим окном Г) какая-тохрень
История
Кто напал на Россию в 1812 г.? А)Гитлер Б)Наполеон В) бомж под твоим окном Г) какая-тохрень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ б. Читай историю мальчик тебе поможет советую проверено лично мною же! И еще не вырости тупим
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