Кто напал на Россию в 1812 г.? А)Гитлер Б)Наполеон В) бомж под твоим окном Г) какая-тохрень

История

Кто напал на Россию в 1812 г.? А)Гитлер Б)Наполеон В) бомж под твоим окном Г) какая-тохрень

Автор: Гость