Кто напал на Россию в 1812 г.? А)Гитлер Б)Наполеон В) бомж под твоим окном Г) какая-тохрень

История
Кто напал на Россию в 1812 г.? А)Гитлер Б)Наполеон В) бомж под твоим окном Г) какая-тохрень
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ б. Читай историю мальчик тебе поможет советую проверено лично мною же! И еще не вырости тупим
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В каком году умер Жульверн
Ответить
Информатика
Cоставить программу в паскале. В одномерном массиве произвольных чисел вычислить произведение четных и нечетных элементов.
Ответить
Русский язык
Подберите однакареные слова парные по глухости-звонкости согласные звуки
Ответить
Литература
Тропы в послании К Овидию А.С.Пушкина
Ответить
Обществознание
Предложения по совершенствованию образования в России
Ответить