Предложения по совершенствованию образования в России
Обществознание
Предложения по совершенствованию образования в России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна из основных черт образования в РФ - фундаментальность, то есть образование должно давать ребенку те качества, которые помогут ему в будущей жизни. К сожалению, это качество наименее развито. Чтобы усовершенствовать образование в РФ, стоит делать больший упор на индивидуальные способности ученика, возможно, открывать дополнительные кружки для тех, кто в этом нуждается.
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