Задание 3. По строению плоды делят на много разных групп: коробочка, костянка, орех, стручок и т.д. какие плоды образуют следующие растения: 1) арбуз; 2)груша; 3) земляника; 4) картофель; 5) ландыш; 6) лопух; 7) малина; 8) одув...

Биология
Задание 3. По строению плоды делят на много разных групп: коробочка, костянка, орех, стручок и т.д. какие плоды образуют следующие растения: 1) арбуз; 2)груша; 3) земляника; 4) картофель; 5) ландыш; 6) лопух; 7) малина; 8) одуванчик; 9) подорожник; 10) помидор; 11) тюльпан; 12) хлопчатник; 13) чеснок; 14) шиповник. Предложите различные способы разделения плодов растений на две группы. Для каждой группы укажите те растения из вашего перечня, которые в нее входят.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) арбуз - тыквина; 2)груша - яблоко; 3) земляника - земляничина; 4) картофель - ягода; 5) ландыш - ягода; 6) лопух - семянка; 7) малина - многокостянка; 8) одуванчик - семянка; 9) подорожник - коробочка; 10) помидор - ягода; 11) тюльпан - коробочка; 12) хлопчатник - коробочка; 13) чеснок - коробочка;14) шиповник - цинародий. Делить можно на настоящие (все, кроме 2,3,14) и ложные (2, 3,14), сухие(6, 8, 9, 11, 12, 13) и сочные (ягода, тыквина, яблоко, многокостянка), вскрывающиеся (коробочка)и невскрывающиеся (семянка), сложные (цинародий, многокостянка, земляничина) и простые.
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