Задание 3. По строению плоды делят на много разных групп: коробочка, костянка, орех, стручок и т.д. какие плоды образуют следующие растения: 1) арбуз; 2)груша; 3) земляника; 4) картофель; 5) ландыш; 6) лопух; 7) малина; 8) одув...

Биология

Задание 3. По строению плоды делят на много разных групп: коробочка, костянка, орех, стручок и т.д. какие плоды образуют следующие растения: 1) арбуз; 2)груша; 3) земляника; 4) картофель; 5) ландыш; 6) лопух; 7) малина; 8) одуванчик; 9) подорожник; 10) помидор; 11) тюльпан; 12) хлопчатник; 13) чеснок; 14) шиповник. Предложите различные способы разделения плодов растений на две группы. Для каждой группы укажите те растения из вашего перечня, которые в нее входят.

Автор: Гость