Пятиклассник Серёжа переставляет буквы в названии города «АБАКАН» и выписывает только те слова (в том числе бессмысленные), в которых две буквы «А» не стоят рядом. Сколько слов выпишет Серёжа?

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Пятиклассник Серёжа переставляет буквы в названии города «АБАКАН» и выписывает только те слова (в том числе бессмысленные), в которых две буквы «А» не стоят рядом. Сколько слов выпишет Серёжа?

Автор: Гость