Моя реформа образование. Мини сочинение.

Обществознание
Моя реформа образование. Мини сочинение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я тебе предлагаю написать о изменениях которые ты бы хотела провести например вместо тетрадей планшеты вместо учителя робота и так далее
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