Почему увеличилась доля добывающих отраслей в экономически развивающихся странах и уменьшилась в развитых?
География
Почему увеличилась доля добывающих отраслей в экономически развивающихся странах и уменьшилась в развитых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бо пiд час свого розвитку тi краïни що зараз гарно розвиненi використали багато сировини ,природнiх запaciв ,а краïни що зараз развиваться тiльки починають використовувати своï природнi ресурси
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