Прозведение некотррого числа с 6равно324.во сколько раз это число больше3
Математика
Прозведение некотррого числа с 6равно324.во сколько раз это число больше3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
324 : 6 = 54 54 : 3 = в 18 раз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Почему увеличилась доля добывающих отраслей в экономически развивающихся странах и уменьшилась в развитых?
Химия
Расставьте коэффициенты методом электронного баланса: 1.NH4CL+H2SO4=(NH4)2SO4+HCL 2.MgCL+H2O=Mg(OH)CL+HCL 3.Cr2S3+H2O=H2S+Cr(OH)3 4.Pb(NO3)...
Английский язык
Пересказ текста!(Самые главные предложения,на английском языке,что бы получился короткий пересказ!!) (если текст перевёрнут неправильна прошу сво...