Хто з героїв роману хіба ревуть воли мав хотів бути обраним у земство, щоб захищат?? права простих селян
Українська література
Хто з героїв роману хіба ревуть воли мав хотів бути обраним у земство, щоб захищат?? права простих селян
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступного дня на громадських зборах Чіпка закликав селян вибирати у земство своїх людей.
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