КАК написать отзыв о баладе
Литература
КАК написать отзыв о баладе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши свое мнение и какие чувства она у тебя вызывает.Еще можешь написать характеристику о ней т.е.про персонажей,событиях.
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