Написать рассказ о маме. срочно!

Гость: Гость:

Мою маму зовут (имя твоей мамы). ей (...) лет. она красивая, умная, прекрасно готовит. она очень отзывчивая. она работает в (...). ее работа ей очень нравится. у нее отличный характер и хорошее чувство юмора. я очень ее люблю