Написать рассказ о маме. срочно!

Литература
Написать рассказ о маме. срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мою маму зовут (имя твоей мамы). ей (...) лет. она красивая, умная, прекрасно готовит. она очень отзывчивая. она работает в (...). ее работа ей очень нравится. у нее отличный характер и хорошее чувство юмора. я очень ее люблю
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