1.Приведи три примера физ.явлений, объясни, какие при этом происходят изменения. Какова роль этих явлений? 2.Назови три примера хим.явлений, указав признаки их химических реакций.

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При физических явлениях состав вещества остается одним и тем же, но меняется его форма или агрегатное состояние. например: 1) плавление льда (изменение агрегатного состояния) 2) разрезание бумаги (изменение формы) 3) растягивание проволоки (изменение формы) при химических явлениях меняется состав вещества. об это судят по изменению цвета, вкуса, запаха, появлению осадка. например: 1) потемнение серебряного кольца (изменение цвета) 2) прогоркание масла (изменение вкуса) 3) помутнение раствора известковой воды при пропускании углекислого газа (появление осадка)