Складова схема слову ключ

Українська мова
Складова схема слову ключ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ключ (к"л"йуч) к-к"-приг,м"як,глух л-л"-приг,м"як-дзв ю-й-приг,м"як,глух     у-гол,наголош ч-ч-приг,тверд,глухий 4б,4 зв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пятиклассник Серёжа переставляет буквы в названии города «АБАКАН» и выписывает только те слова (в том числе бессмысленные), в которых две буквы «А»...
Ответить
Химия
1.Приведи три примера физ.явлений, объясни, какие при этом происходят изменения. Какова роль этих явлений? 2.Назови три примера хим.явлений, ука...
Ответить
Другие предметы
Что такое мистика? Что такое мистификация? Просьба из интернета не брать Заранее спасибо)
Ответить
Алгебра
Помогите решить 1 вариант
Ответить
Литература
Написать рассказ о маме. срочно!
Ответить