Складова схема слову ключ
Українська мова
Складова схема слову ключ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ключ (к"л"йуч) к-к"-приг,м"як,глух л-л"-приг,м"як-дзв ю-й-приг,м"як,глух у-гол,наголош ч-ч-приг,тверд,глухий 4б,4 зв
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