На вокзале незнакомый человек просит вас передать посылку в другой город. Ваши де??ствия?

Гость: Гость:

Нужно отказаться.Существует опасность что в посылке взрывное устройство,наркотики или что-нибудь опасное. Будь по-другому посылку отослали бы почтой.Желательно запомнить как этот человек выглядит и оповестить полицию.Если в посылке пустые банки для бабушки,ему ничего не будет.А вот если взрывное устройство,Вы спасете жизни людей.