На вокзале незнакомый человек просит вас передать посылку в другой город. Ваши де??ствия?

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На вокзале незнакомый человек просит вас передать посылку в другой город. Ваши де??ствия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно отказаться.Существует опасность что в посылке взрывное устройство,наркотики или что-нибудь опасное. Будь по-другому посылку отослали бы почтой.Желательно запомнить как этот человек выглядит и оповестить полицию.Если в посылке пустые банки для бабушки,ему ничего не будет.А вот если взрывное устройство,Вы спасете жизни людей.
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