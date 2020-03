Cоставить программу в паскале. В одномерном массиве произвольных чисел вычислить произведение четных и нечетных элементов.

Гость: Гость:

Var a : array [1..10] of integer; I, p1, p2: integer; Begin I:=1; P1:=1; p2:=1; For i := 1 to 10 do a[i] := random(10); While i<=10 do begin If i mod 2 <> 0 then p1:=p1 *a[i] else p2:= p2 * a[i]; I := i +1; End; Write(p1,' ',p2) End.