Почему при взаимодействии с йодом картофель окрашивается в синий?
Химия
Почему при взаимодействии с йодом картофель окрашивается в синий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клубни картофеля содержат большое количество крахмала. Качественная реакция на крахмал - это взаимодействием с йодом. При этом образуется сложное соединение сине-черного цвета. Этим и объясняется синее окрашивание клубней.
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