Решите задачу. Определите массу соли, которая нужна для приготовления раствора, е??ли известен объем раствора и его молярность. Соль: Натрий нитрит. Молярная концентрация: 4 моль/л. Объем раствора 300 мл.

Химия

Решите задачу. Определите массу соли, которая нужна для приготовления раствора, е??ли известен объем раствора и его молярность. Соль: Натрий нитрит. Молярная концентрация: 4 моль/л. Объем раствора 300 мл.

Автор: Гость