Решите задачу. Определите массу соли, которая нужна для приготовления раствора, е??ли известен объем раствора и его молярность. Соль: Натрий нитрит. Молярная концентрация: 4 моль/л. Объем раствора 300 мл.
Химия
Решите задачу. Определите массу соли, которая нужна для приготовления раствора, е??ли известен объем раствора и его молярность. Соль: Натрий нитрит. Молярная концентрация: 4 моль/л. Объем раствора 300 мл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V(p-pa NaNO2) = 300 мл = 0,3 л с=4 моль/л Найти: m(NaNO2) - ? Решение. М(NaNO2) = 69 г/моль m(NaNO2) = 69 г/моль*4 моль/л*0,3 л = 82,8 г Ответ: 82,8 г
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