Зделайте номер 37 и 36 пожалуйста и можете написать и с фоткать ответ

Математика
Зделайте номер 37 и 36 пожалуйста и можете написать и с фоткать ответ
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