Зделайте номер 37 и 36 пожалуйста и можете написать и с фоткать ответ
Математика
Зделайте номер 37 и 36 пожалуйста и можете написать и с фоткать ответ
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Отрезки:ВМ,ВС,ВК,МС,СК,МК прямые:АД,PF луч:МF,BD,CD,CF,KF,BE,KE,MP,BA,
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