Задание 2. Задание на определение правильности суждений. Выберите правильные суждения. Запишите цифры по – порядку без пробелов и запятых. 1Без бактерий в природе не происходило бы разложения растительных и животных остатков и...
Биология
Задание 2. Задание на определение правильности суждений. Выберите правильные суждения. Запишите цифры по – порядку без пробелов и запятых. 1Без бактерий в природе не происходило бы разложения растительных и животных остатков и превращение их в неорганические вещества. 2При благоприятных условиях деление бактерий происходит каждые сутки. 3Микориза – это то же, что и мицелий. 4Шляпочные и плесневые грибы размножаются спорами 5. В природе и хозяйственной деятельности человека гнилостные бактерии приносят только вред. 6. Лишайники могут поселяться не только на коре деревьев, но и на почве и даже камнях. 7. Органы дыхания насекомых – трахеи. 8. Грибы – низшие растения. 9. Вышедшие из куколок насекомые растут и несколько раз линяют.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
124567, насчет №5 только сомневаюсь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Хотя я написал для себя роль, в последний момент решил не сниматься. чтобы не бегать между двумя стульями. исправить ошибки
Химия
Решите задачу. Определите массу соли, которая нужна для приготовления раствора, е??ли известен объем раствора и его молярность. Соль: Натрий нитрит...
Английский язык
Помогите с английским, пожалуйста 1. Twenty-four hours….. along time to wait for the next flight. 1) is 2) are 3) have 4) has 2. My ….....
Русский язык
Помогите пожалуйста составить 6 предложений с обособленными определениями котор??е выражены причастным оборотом.