Задание 2. Задание на определение правильности суждений. Выберите правильные суждения. Запишите цифры по – порядку без пробелов и запятых. 1Без бактерий в природе не происходило бы разложения растительных и животных остатков и...

Биология

Задание 2. Задание на определение правильности суждений. Выберите правильные суждения. Запишите цифры по – порядку без пробелов и запятых. 1Без бактерий в природе не происходило бы разложения растительных и животных остатков и превращение их в неорганические вещества. 2При благоприятных условиях деление бактерий происходит каждые сутки. 3Микориза – это то же, что и мицелий. 4Шляпочные и плесневые грибы размножаются спорами 5. В природе и хозяйственной деятельности человека гнилостные бактерии приносят только вред. 6. Лишайники могут поселяться не только на коре деревьев, но и на почве и даже камнях. 7. Органы дыхания насекомых – трахеи. 8. Грибы – низшие растения. 9. Вышедшие из куколок насекомые растут и несколько раз линяют.

Автор: Гость