Пунктуационный разбор предложения погода была замечательной , и я пошёл купаться
Русский язык
Пунктуационный разбор предложения погода была замечательной , и я пошёл купаться
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Гость:
Перед и ставится запятая, потому что она соединяет части сложного предложения
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