Продумайте и запишите в таблицу вопросы участникам обеда, чтобы выяснить, какие б??юда и из каких продуктов включить в меню
Технология
Продумайте и запишите в таблицу вопросы участникам обеда, чтобы выяснить, какие б??юда и из каких продуктов включить в меню
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вигитрианцы ли они или нет что они никогда неедят и естьли у них аллергия на какие-нибудь продукты а к тебе у меня вопрос у вас это по технологии ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
ПОМОГИТЕ С АНГЛИЙСКИМ ПОЖАЛУЙСТА Put one verb in each sentence into the Present Indefinite and the other verb into the wil/won't form. When I (...