Продумайте и запишите в таблицу вопросы участникам обеда, чтобы выяснить, какие б??юда и из каких продуктов включить в меню

Технология
Продумайте и запишите в таблицу вопросы участникам обеда, чтобы выяснить, какие б??юда и из каких продуктов включить в меню
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вигитрианцы ли они или нет что они никогда неедят и естьли у них аллергия на какие-нибудь продукты а к тебе у меня вопрос у вас это по технологии ?
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