Они внесли огромную лепту в историю наполеоновских войн. исправить ошибки

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Они внесли огромную лепту в историю наполеоновских войн. исправить ошибки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они внесли свою лепту в историю наполеоновских воин  ..................
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