Сравните значения выражений 6а=4в-2с и 3а-3в-с если 3а-с=2 и в=3
Алгебра
Сравните значения выражений 6а=4в-2с и 3а-3в-с если 3а-с=2 и в=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4в-2с-6а>3а-3в-с если 3а-с-2>в-3
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