Описание персонажей в сказке о ЦАРе салтане
Литература
Описание персонажей в сказке о ЦАРе салтане
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Гость:
Молодая царевна--красивая добрая умная трудолюбивая мачеха злая самолюбивая льстивая богатыри умные сильные честные дружные королевич елисей добрый честный преданный сильный чернавка боязливая немного добрая умная
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