Описание персонажей в сказке о ЦАРе салтане

Литература
Описание персонажей в сказке о ЦАРе салтане
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Автор: Гость
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Гость:
Молодая царевна--красивая добрая умная трудолюбивая       мачеха злая самолюбивая льстивая богатыри умные сильные честные дружные  королевич елисей добрый честный преданный сильный чернавка боязливая немного  добрая  умная 
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