Описание жилища в русской сказке (4 предложения)

Гость: Гость:

Не обычные , красивые старинные избы. В них всегда были большие печки. Избы были не большие , но в них бывало по 3 семейства.В светлой горнице; кругом Лавки, крытые ковром, Под святыми стол дубовый, Печь с лежанкой изразцовой. (Сказка о мертвой царевне и семи богатырях)