В апреле было 12 солнечных дней,а остальные дни были пасмурные.Какую часть апреля составили солнечные дни,а какую часть пасмурные дни?

Математика

В апреле было 12 солнечных дней,а остальные дни были пасмурные.Какую часть апреля составили солнечные дни,а какую часть пасмурные дни?

Автор: Гость