В апреле было 12 солнечных дней,а остальные дни были пасмурные.Какую часть апреля составили солнечные дни,а какую часть пасмурные дни?
Математика
В апреле было 12 солнечных дней,а остальные дни были пасмурные.Какую часть апреля составили солнечные дни,а какую часть пасмурные дни?
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